Boukary Dramé a été formé au PSG (38 matches) et a également joué à l’Atalanta Bergame pendant quatre ans (2014-2018, 64 matches). Pour Tutto Mercato Web, le latéral gauche a évoqué le quart de finale de Ligue des Champions entre ses deux anciens clubs.

“Nous connaissons tous le PSG, il a les joueurs les plus forts du monde et leur objectif est de gagner la Ligue des champions. Mais cet Atalanta peut affronter n’importe quelle équipe car les joueurs n’ont pas peur et surtout ils sont confiants. On peut le voir dans les yeux des joueurs lorsqu’ils sont sur le terrain.

À mon avis, l’Atalanta a ce qu’il faut pour battre le PSG, donc je dis qu’en quarts de finale de la Ligue des champions, il peut y avoir une surprise.

Le PSG qui n’a pas joué depuis quatre mois ? À mon avis, cette situation peut aider l’Atalanta. Une équipe de ce niveau si elle s’entraîne uniquement, sans jouer à des jeux, peut avoir des difficultés.”

Canal Supporters