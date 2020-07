Depuis 2016, la vie de Sadio Mané a changé suite à son arrivée à Liverpool. Sur les deux dernières saisons, il vit dans une galaxie et mange à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En témoigne ses statistiques pharaoniques et sa 4ème place au Ballon d’Or en 2019. Une véritable ascension fulgurante.

Jay Rodriguez, ancien coéquipier de Sadio Mané et Virgil Van Dijk à Southampton, suit de près la progression de ces deux jours. Tout comme le Sénégalais, le défenseur de Liverpool a changé de dimension depuis son arrivée dans la Merseyside. Un fait que l’attaquant anglais apprécie énormément.

« Ce sont vraiment de bonnes personnes, je m’entends vraiment bien avec elles. Je suis tellement heureux de les voir réaliser leur potentiel et ils continueront à continuer à dominer le football », rapporte Afrique Sport.

Même s’ils n’ont pas connu la même trajectoire depuis qu’ils ont quitté Southampton, Jay Rodriguez est loin d’être frustré. Il est plutôt dithyrambique sur Sadio Mané et Virgil Van Dijk qui font partie des meilleurs à leurs postes.

wiwsport.com