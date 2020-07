Watford et Newcastle sera l’une des affiches en ouverture de la 35e journée en Angleterre.

Watford de Ismaila Sarr, à domicile, non sans avoir de difficultés, a battu Norwich. Une première victoire après une série de 5 défaites depuis la reprise. Sur les autres matches, les Hornets n’ont rien montré de convaincant. Par exemple, la réception de Southampton (1-3) s’est avérée être un désastre. Mais dès que l’outsider a été battu, la cote est tombée pour une équipe qui compte 12 points de plus (différence points entre Newcastle et Watford). C’est vraiment étrange! Newcastle s’est lourdement incliné devant Manchester City 5-0, est-ce vraiment cela qui a diminué la cote de l’équipe?

Les pronostiqueurs ont oublié que Watford s’est fait battre par Manchester City 8-0. Parlons de la victoire de Newcastle face à Sheffield 3-0, celle sur un autre outsider Bournemouth (4-1), les matches nuls face à Aston Villa ou encore West Ham, les pronostiqueurs ont-ils oublié tout cela?

Watford s’éloigne un peu de la zone de relégation, il peut souffler un peu. Les trois derniers matchs de Watford ont été joué d’un niveau classique. A domicile, ils ont seulement perdu deux matchs sur 8, mais depuis la reprise ils ne peuvent se vanter que d’une victoire face à Norwich et ont été chanceux de faire un match nul avec Leicester.

Newcastle à la veille d’une première défaite en Premier League en 7 matchs et Watford qui enregistre sa première victoire en 6 matchs, voici les favoris!

Sur les confrontations directes, Watford a un avantage: quatre victoires contre une, et un match 1-1 lors de la phase aller. C’est peut-être un avantage mathématique mais il est minime. Nous avons tous l’exemple de Burnley qui, après avoir perdu, face à City 0-5, à continué à marquer des points, oubliant carrément cette défaite.

