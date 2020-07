Revenu d’un prêt à Limoges, le jeune intérieur sénégalais Atoumane Diagne, âgé de 21 ans, va quitter son club formateur le FC Barcelone.

Le pivot Atoumane Diagne n’est plus un joueur du FC Barcelone dans la Liga Endesa d’Espagne. L’information serait donné sur le compte Twitter de l’équipe catalane de basketball mercredi dernier : « Un accord de séparation a été conclu avec le joueur et on lui souhaite bonne chance ».

« J’avais besoin e sortir de ma zone de confort à Barcelone pour aller voir ailleurs, découvrir la réalité du basketball européen et prouver que je peux apporter ce qu’on attend de moi. Si je continue de rester au Barça, on va toujours me considérer comme le gamin du club. Un joueur confiné dans l’équipe réserve », nous indique-t-il dans un entretien avec Stades.

Maintenant il va devoir prendre son destin en main et réussir la carrière de basketteur que les spécialistes lui président.

Wiwsport.com