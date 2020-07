Pape Gueye fait ses débuts à l’olympique de Marseille. L’adaptation du joueur de 21 ans se passe plutôt bien. Ses nouveaux coéquipiers lui ont trouvé un petit surnom : la pioche.

Le latéral gauche des phocéens a partagé les détails de l’entrée de Pape Gueye dans l’effectif phocéenne. Un joueur prometteur confie t’il à La Provence. « Ça se passe bien, on l’a déjà bizuté. Il a chanté un morceau d’Alonzo, il a essayé de faire l’accent de Marseille ! Je ne le connaissais pas plus que ça, mais il a déjà montré de très belles choses à l’entraînement. Il a énormément de potentiel et l’avenir devant lui. Je pense qu’il va nous apporter un plus ».

Pape Gueye ou La pioche, il s’agit de son nouveau surnom. Amavi explique. « On lui a déjà donné un petit surnom, on l’appelle « La Pioche » (comme Paul Pogba). Il a de longues jambes, et beaucoup de qualités. Il a un peu ce style, très fin avec ses longs compas et à l’aise techniquement. Il est discret, mais sur le terrain, il va au duel. »

La nouvelle recrue pourra t’elle avoir du temps de jeu à l’OM, jouer des matchs et être titulaire avec 11 autres milieux de terrain dans l’effectif? Le porte parole du joueur rassure. « Si son secteur est chargé ? Oui, mais on a besoin d’un gros effectif pour faire tourner et jouer plusieurs compétitions. Le coach va bien gérer ça, tout le monde répondra présent. »

