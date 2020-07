Avec 12 points d’avance phase aller en Ligue 1, Babacar Ndiaye président du club rufisquois, Teungeth FC, dit attendre le courrier officiel de la FSF, ne prévoyant rien, n’écartant rien non plus. Frustré par le titre de champion avec la décision du comité exécutif de la FSF de décréter la saison blanche, le président de TFC réagit dans le journal quotidien Record.

« La ligue des champions est réservée à ceux qui ont été champions de leur pays. Est-ce qu’on est champion ? On avisera après réception du courrier de la FSF. On nous envoie en Ligue des champions mais pour y faire quoi, en tant que quoi, pour qui ? Wait and see. La ligue pro n’a pas les moyens de sa politique et est minoritaire dans les instances. Le travail se trouve à la ligue pro, le chantier y est énorme. La Ligue doit avoir son autonomie financière ; cela éviterait des couacs et des frustrations comme les clubs qui n’ont pas reçu leur récompense depuis 2016. Au club, on va réfléchir calmement an bureau. Mais la Ligue pro doit se réunir et discuter ; sinon ça ne sert à rien d’être Pro.

