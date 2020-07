Fali Ramadani est attendu à Naples pour discuter du transfert de Kalidou Koulibaly. le défenseur de 29 ans devrait quitter cet été la Serie A.

Bientôt la fin des rumeurs sur le dossier de Kalidou Koulibaly. Après six saisons avec le club Partenopei, l’ancien joueur du FC Metz souhaite évoluer dans le championnat anglais. Parmi les meilleurs défenseurs au monde, il serait à l’origine d’une forte concurrence entre Liverpool et City, même si Newcastle, Manchester United et le PSG sont aux aguets.

Son agent aurait rencontré les deux premiers clubs cités. Selon II Matino, un média italien, Fali Ramadani va rencontrer la direction de Naples pour parler des offres. Une réunion qui risque d’être longue. En effet, aucune des offres formulées ne dépassent 80 millions d’euros. Le président du club italien avait averti qu’il ne prendrait pas en compte une offre de 60 millions d’euros, qu’il veut toujours faire de Koulibaly le défenseur le plus cher d’Europe.

👀 | Koulibaly’s agent Fali Ramadani is set to return to Naples to formalise Liverpool's offer for Kalidou Koulibaly. [Il Mattino] pic.twitter.com/g3Zp0rl9dN — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) July 10, 2020

Toutefois, il pourrait être plus souple lors de cette rencontre. Naples veut recruter le nigérian Victor Osimhen, l’attaquant Lillois semble hésiter sur la proposition de 80 millions d’euros. De Laurentiis serait prêt à vendre Koulibaly et un autre joueur Arel Milik pour faciliter ses transactions même s’il affirme que son club n’a pas de soucis financiers. Le cap des 100 millions d’euros, il y croit toujours. Fali Ramadani aura la lourde tache de convaincre le président du club et d’assurer un départ du Roc de Napoli sans déchirement.

