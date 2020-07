Il est sans conteste le meilleur lutteur de sa génération et l’un des lutteurs sénégalais qui ont écrit l’une des plus belles pages de notre sport national.

Le surnom de «Tigre de Fass» lui a été donné par un collaborateur du quotidien national Le Soleil, le 14 juillet 1968 lors de son combat contre Sa Ndiambour. C’était un combat très dure entre Mbaye Gueye et Sa Niambour.

Ce dernier avait dominé le grand frère de Moustapha Gueye et l’avait même blessé dans ce combat. Mais le premier tigre de Fass a résisté et s’est battu pour finalement terrassé Sa Niambour. Le lendemain du combat, le journal « Le Soleil » de l’époque l’a exposé à la Une en lui donnant le nom de « Tigre de Fass ».

Ce combat reste dans les anales de la lutte sénégalaise. Mbaye Gueye fait partie des anciens lutteurs dont on évoque toujours son talent et son courage. Il fait partie des lutteurs qui ont commencé à révolutionner à lutte au niveau des cachets aussi à cause de son succès.

wiwsport.com