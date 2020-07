Les 44e olympiades de jeu d’échecs de Khanty-Mansiysk en Russie ont été décalés jusqu’en 2021 à cause du coronavirus, mais ligne et va se tenir du 22 juillet au 30 août prochain. Six lions sont retenus pour cette bataille olympique.

Pour ces olympiades en ligne la Fédération internationale de jeu d’échecs (FIDE), la cadence est fixée à 15’5 secondes. Les équipes sont constituées de 6 joueurs qui sont répartis dans 6 catégories différentes.

Côté sénégalais, ayant écarté l’hypothèse d’un tournoi qualificatif en raison de l’arrêt des compétitions sur injonction étatique, le CNP de jeu d’échecs a mis en place un système de sélection particulier pour ces Olympiades en ligne de la FIDE.

Pour rappel, la meilleure performance sénégalaise à des Olympiades d’échecs remonte à 1998 avec cette médaille d’argent gagnée par Gorgui Guéye à Thessalonique en Grèce, nous informe Stades.

Wiwsport.com