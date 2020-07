Le Groupe futurs médias (Gfm) a signé un contrat avec le lutteur Reug Reug et lui a proposé trois adversaires dont Gouye Gui qui n’a pas attendu pour descendre ce dernier.

Jeune lutteur encore invaincu dans la discipline avec frappe, Reug Reug peut bien voir venir, courtisé par plusieurs promoteurs. Mais Gfm l’a ferré en lui faisant signer un contrat. Mieux, il lui a proposé trois (3) adversaires comme Tapha Tine, Yekini Jr et Gouye Gui.

Le dernier nommé, dans Sunu lamb n’a pas tardé à lancer des piques envers le tombeur de Maodo, le jeune frère de Gris Bordeaux. “Si je l’attrape, je lui apprendrai la lutte. Il n’échappera pas à mon simpi si je le saisis”, menace le tombeur de Siteu.

Gouye Gui estime qu’il est plus fort que son challenger à tous les niveaux et le défie d’opter pour cinq (5) bonnes minutes à une séquence de boxe. Il ne reste plus qu’à finaliser ce combat d’autant que les deux, Tapha Tine et Yekini Jr ont toujours refusé les avances de Reug Reug.