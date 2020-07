Les 1/4 de finale se disputeront les 10 et 11 août dans 4 stades à huis clos (Duisbourg, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Cologne). Le dernier carré se jouera les 16 et 17 août et la finale à Cologne le 21 août. Il reste encore les 1/8 de finale retour à disputer les 5 et 6 août. A noter que Inter-Getafe et Roma-Séville se joueront sur un seul match.

Pour rappel, Demba Ba (Istanbul Basaksehir), Pa Abou Cissé et Ousseynou Ba (Olympiakos), Dame Ndoye (Copenhague) et Amath Ndiaye Diedhiou ( Getafé) sont en lice pour la suite de cette compétition.