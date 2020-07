C’est confirmé. Le Groupe Futurs Médias, à travers sa nouvelle structure, Sénégal Entertainment Group (SEG), spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs, a décroché le combat de lutte avec frappe entre le pensionnaire de l’écurie Thiaroye, Reug Reug et Gouy Gui de l’écurie Mor Fadam.

Le premier nommé a signé son contrat avec SEG cette après-midi, dans les locaux de la TFM en attendant son adversaire qui a donné son accord. Le combat est prévu pour la saison 2020-2021.

Mawo Cissé, le représentant de Sénégal Entertainment, a officialisé la signature du contrat avec le Champion d’Afrique, par ailleurs, Champion de la CEDEAO, Reug-Reug. Il dit avoir rencontré trop de difficultés pour trouver un adversaire au poulain de Palla Mbengue. « Les négociations ont pris trop de temps. Tout le monde sait qu’il est très difficile de trouver un adversaire pour Reug Reug. Nous avons contacté plusieurs lutteurs dont je préfère taire les noms, mais ils sont tous refusé d’affronter Reug-Reug. Mais Heureusement, nous sommes tombés d’accord, ce soir, avec Gouy Gui et son staff qui ont donné leur accord de principe.On peut dire que le combat est ficelé à 99% », a déclaré le représentant de GFM.

Pour sa part, Reug-Reug n’a pas pris de temps, après la signature de son contrat ,pour jeter des pierres dans le jardin de son prochain adversaire. Il le met en garde. « J’ai des ambitions et aucun lutteur dans l’arène ne peut m’empêcher de les atteindre. Ce n’est pas une grosse prétention, j’ai confiance en mes capacités. Je suis jeune, travailleur et je me donne les moyens de réaliser mon rêve. Je suis obnubilé par le titre de roi des arènes et je me crois capable de le décrocher quel que soit le prix », a laissé entendre le lutteur de l’écurie Mor Fadam.

iGFM