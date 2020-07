Les affiches du Final 8 sont désormais connues, le PSG affronte l’Atalanta Bergame. Les dirigeants du PSG se méfient du petit poucet italien.

Après de long mois d’arrêt, la Ligue des Champions reprendra pour le club de la capitale au mois d’août 2020 avec un mini-tournoi qui opposera les huit équipes qualifiées aux quarts de finale. Les dirigeants du PSG se méfient du club italien.

Pour Thomas Tuchel, entraîneur du PSG, (sur le quart de finale contre l’Atalanta Bergame) : « C’est (un tirage) compliqué. L’Atalanta est une équipe qui attaque, qui attaque, qui marque beaucoup de buts et est une équipe offensive. On va se préparer. Il y a encore beaucoup de semaines pour se préparer. C’est bien qu’on sache, ça commence maintenant. Il y a de l’excitation », annonce t-il au micro de L’Equipe.

Selon Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG (après le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions) : « Nous aurons une confrontation très intéressante avec cette équipe de l’Atalanta Bergame. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours, et qui confirme cette année sa présence parmi les meilleures équipes italiennes du moment. Nous avons hâte de retrouver le parfum si particulier de cette compétition. Même si le format de la Ligue des champions sera inédit, même si malheureusement nos supporters ne pourront pas nous accompagner à Lisbonne, je sais qu’on pourra compter sur l’extraordinaire soutien de tous nos fans, qu’ils se trouvent à Paris, en France ou partout dans le monde. Je sens déjà leur impatience, leur envie de partager à nouveau des émotions très fortes avec leur PSG. Nous avons d’abord deux finales de coupes nationales à jouer à la fin du mois. Ce seront deux matches de haut niveau pour nos joueurs et notre staff. Ils sont mobilisés vers ces deux premiers matches et, ensuite, soyez-en sûrs, ils mettront tout leur coeur pour honorer notre maillot en Ligue des champions », affirme t-il sur PSG tv.

Le responsable parisien a laissé entendre qu’il fallait se méfier du prochain adversaire du champion de France en titre. Pour Léonardo, « On va jouer contre une équipe invaincue depuis janvier dernier. C’est bien de les rencontrer en Ligue des Champions. Mais le format est différent, sur un match, tous les clubs peuvent aller au bout ».

