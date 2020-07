En plus d’obtenir sa licence en sociologie, Fatou DIAGNE a réussi une belle saison dans l’université de Purdue.

Dans cette université américaine depuis 2017, Fatou Diagne vient de boucler sa troisième année avec les Boilmakers. Pour la nouvelle saison (2020-2021), elle sera en catégorie senior. Pour sa dernière année en junior, la Lionne a disputé 31 matchs, huit fois dans le cinq majeur , dont cinq des sept derniers matchs de la saison. L’ancienne pensionnaire de Seed Academy, la première fille à obtenir un diplôme universitaire, a réalisé une très belle saison qui annonce les couleurs de sa prochaine étape en senior.

Ses statistiques en général,cette saison, tournent autour de 3,5 points et 4,1 rebonds par match. Mais elle a terminé l’année en force avec en moyenne huit rebonds et 8,3 points par match au cours des neuf derniers matchs. Elle a réussi ses deux premiers doubles-doubles de carrière dans les deux derniers matchs de l’année contre Michigan State , le 5 Mars et dans le Maryland , le 6 Mars. Une saison inoubliable pour la native de Thies qui a décroché un record en carrière de 14 rebonds contre le n ° 20 Iowa.

Finished the season on a monster run and carrying that into this season 💪 📽️ – 𝐅𝐚𝐭𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐚𝐠𝐧𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 pic.twitter.com/Ywfhu6FZoK — Purdue Women's Bball (@PurdueWBB) July 8, 2020

