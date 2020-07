Meilleur buteur de la Super Lig avec 22 buts, Papiss Demba Cissé fait l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs. Une signature au Besiktas est annoncée avec insistance par la presse turque, mais l’intéressé lui même dément l’information.

Même s’il reconnait que plusieurs clubs se sont manifestés via son agent : « Il est vrai que l’agence Lionstep consulting est en contact avec de nombreux clubs », Papiss Cissé précise sur son compte Twitter qu’il est sous contrat et n’a engagé directement aucune négociation pour le moment : « Cependant je suis toujours sous contrat jusqu’au 26 juillet 2020 avec Alanyaspor. Je reste concentré sur la fin de ma saison et n’ai pour l’instant entamé aucune négociation. »

