Ce nouveau numéro de Talents d’ici et d’ailleurs donne la parole à Makhtar Gueye (23 ans, 2m08). L’ailier des lions qui vient de signer à l’université de Towson nous parle de son parcours, ses ambitions et sa famille qui est sa source de motivation.

Le natif de Rufisque est un produit de Seed Academy, un des projets de SEED Project, une ONG internationale basée au Sénégal, qui a inséré– par le biais du basket – plus de 2 000 jeunes Sénégalais et Gambiens dans des programmes éducatifs et de développement en leadership.

Alors qu’il avait le choix parmi plusieurs universités, l’ancien joueur de l’UAB Blazzers a choisi l’université de Towson. Il donne ses raisons dans cet entretien où il parle de ses ambitions après sa dernière universitaire. Makhtar Gueye qui a participé à la coupe du monde 2019 en Chine, veut obtenir son diplôme. Continuer sa carrière en NBA ou les grands championnats européens, il veut simplement s’ouvrir au monde et montrer jusqu’où peut aller « The Lion Killer ».

