Ce Vendredi à 10h00 Gmt, Idrissa Gana Gueye et Paris Saint-Germain, et Kalidou Koulibaly et le Napoli vont connaître leur adversaires garantis et potentiels pour les quarts et les demi-finales de la Ligue des champions. Nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir sur le tirage du « Final 8 » de la Ligue des champions édition 2019/2020, disputé du 12 au 23 août, à Lisbonne.

Quatre mois après le dernier match disputé dans la compétition, la Ligue des champions fait son retour vendredi, à l’occasion du tirage au sort du « final 8 ». Le 11 mars dernier, le PSG battait Dortmund au Parc des Princes (2-0) et l’Atlético de Madrid créait la surprise en s’imposant à Anfield, face au tenant du trophée, Liverpool (2-3). Parisiens et Colchoneros rejoignaient le RB Leipzig et l’Atalanta au stade des quarts de finale. 121 jours plus tard, on ignore encore le nom des quatre derniers qualifiés pour le tour suivant. La faute à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a remis au mois d’août l’issue de l’édition 2019/2020. Alors que les quatre derniers 8es de finale retour sont programmés les vendredi 7 et samedi 8 août prochains, le tirage au sort des quarts et des demi-finales de l’UEFA Champions League sera effectué ce vendredi 10 juillet au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

4 équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale :

-Atalanta Bergame (Italie)

-RB Leipzig (Allemagne)

–Paris Saint-Germain (France)

-Atlético de Madrid (Espagne)

4 huitièmes de finale retour à disputer les 7 et 8 août :

-FC Barcelone – SSC Napoli (1-1 à l’aller)

-FC Bayern – Chelsea FC (3-0)

-Juventus FC – Olympique Lyonnais (0-1)

-Manchester City – Real Madrid (2-1)

Le tirage, dont la cérémonie débutera à 10h Gmt, sera effectué en trois phases. Le premier tirage concernera les quarts de finale, alors que le second tirage correspondra lui aux demi-finales et que le troisième permettra de déterminer de manière administrative l’équipe qui évoluera à domicile lors de la finale. L’UEFA précise qu’il n’y a pas de tête de série ou de protection par pays. Chaque équipe peut rencontrer n’importe lequel de ses adversaires.

Période trouble oblige, des restrictions supplémentaires ont été annoncées par l’instance à l’approche du tirage (tous les matches à huis-clos, protocole sanitaire stricte, etc), qui précise, à toutes fins utiles, que les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la forme d’un tournoi à élimination directe à Lisbonne, au Portugal, à l’Estádio da Luz de Benfica (qui accueillera la finale) et à l’Estádio José Alvalade, antre du Sporting CP.

Le calendrier de la fin de l’édition 2019/2020 de la Ligue des champions

7-8 août : 8es de finale

12-15 août : quarts de finale (Lisbonne)

18-19 août : demi-finales (Lisbonne)

23 août : finale (Estádio da Luz, Lisbonne)

Foot Mercato