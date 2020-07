Plus de compétitions du championnat local, la saison est terminée ! En plus de la coupe du Sénégal et la coupe de la ligue suspendues définitivement, le championnat dans tous les divisions est arrêté, pas de titre, ni de montée ou de descente. La FSF a pris la décision hier à l’issue de la réunion du comité exécutif.

Selon Me Senghor au micro de la RFM, le contexte de la crise sanitaire au Sénégal ne permet pas de reprendre le championnat au mois de novembre comme il en a été décidé. « On a apprécié la situation de la pandémie au Sénégal et on a constaté qu’il serait difficile voire impossible de jouer au football les semaines ou mois à venir. Et on ne peut pas continuer à évoluer dans l’incertitude de ne pas savoir si on peut reprendre ou pas le championnat. Donc, on a décidé de mettre un terme à cette saison et de se projeter sur la suivante: 2020-2021. Nous pensons que d’ici le début du mois de novembre, la pandémie connaîtra une régression ou nous serons à la fin. Si tel n’est pas le cas, nous travaillerons pour un protocole médical que les autorités valideront afin de pouvoir organiser des matchs » a t’il précisé.

Alors que le débat fait rage sur le non sacre de TFC champion de la saison avec 12 points d’écarts sur son dauphin à la fin de la phase aller, le patron du football sénégalais explique : « Nous avons estimés que les clubs n’ont pas joué assez de matchs (13 journées disputées) pour pouvoir les décerner des titres de champions, ou procéder à la montée ou descente dans les différentes divisions. Ce qui est juste est donc de remettre les compteurs à zéro et de se concentrer sur la prochaine saison. »

Rappelons qu’il a été aussi décidé que Teungueth FC et Jaraaf, respectivement 1er et 2e du classement actuel, sont désignés pour représenter le Sénégal en compétitions africaines. TFC qui occupait la première place du championnat ira en Ligue des champions africaine. Jaraaf va représenter le Sénégal en coupe CAF.

wiwsport.com