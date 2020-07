Lors d’un entretien accordé à Corriere della, Keita Baldé a parlé de ses aventures en Italie avec la Lazio et L’inter. Il s’est rappelé le racisme vécu dans les stades Italiens.

“Le racisme est plus présent dans les stades italiens que dans d’autres endroits? C’est l’un des problèmes qui se pose souvent et nous devons pouvoir le supprimer pour continuer à se produire. Parfois, seuls quelques imbéciles font cela. Ils veulent juste attirer l’attention. Mais les gens qui ne vivent pas en Italie ne savent pas à quel point les gens sont gentils. J’ai passé un bon moment en Italie. C’était donc une erreur de juger un pays à partir d’un petit épisode qui s’est produit. Mais nous devons maintenir le taux de racisme aussi bas que possible. “

L’attaquant sénégalais s’est aussi prononcé sur son avenir. Il affirme qu’il est bien à l’aise à Monaco et que son contrat n’est pas encore fini.

“J’ai développé avec Lazio. J’y ai beaucoup appris. Avec l’Inter, même si ce n’était qu’une courte aventure, ce fut une belle expérience. En Italie, j’ai beaucoup appris sur le plan tactique, notamment le positionnement lorsque je ne contrôle pas le ballon. Futur? Je vais bien à Monaco et je suis sous contrat depuis deux ans. J’essaie de continuer à être meilleur non seulement à l’intérieur, mais aussi en dehors du terrain. “

