Les joueurs du Sporting Charleroi poursuivent leur stage en Allemagne, à Kamen. 27 joueurs sont de la partie mais trois Zèbres n’ont finalement pas fait le voyage.

Transparent, le club a en effet annoncé que Mamadou Fall (parti en vacances au Sénégal) et Younes Delfi (revenu d’Iran) ont contracté le Covid-19 et doivent rester isolés chez eux.

Ils travaillent ces jours-ci de manière individuelle, sans trop de difficulté, les deux joueurs n’ayant pas ressenti les symptômes du virus.

Modou Diagne, qui a voyagé avec son compatriote Fall, a de son côté été placé en quarantaine chez lui par précaution. Quant à Ali Gholizadeh, qui était avec Delfi, il a été testé négatif et est donc bien présent à Kamen.

“C’est une situation embarrassante et nous pensons beaucoup aux joueurs restés confinés chez eux et qui travaillent individuellement à distance puisqu’ils sont en pleine forme”, avance Pierre-Yves Hendrickx, présent à Kamen. “Je serais personnellement étonné qu’aucun autre cas ne soit actuellement recensé dans les autres clubs. C’est une période certes compliquée mais nous devons tous la gérer de manière professionnelle et en toute transparence.”

DH Net