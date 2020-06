Agé de 91 ans, Abdoulaye Seye Moreau est décédé. Il a rendu l’ame ce samedi a t’on appris.

L’ancien président de la FIBA est une icone de l’histoire du basketball sénégalais en particulier, et celle sportive en général. Sa carrière sportive dans le basketball a démarré dans les clubs sénégalais de 1955 à 1965 en tant que joueur notamment au Foyer France Sénégal où il sera sacré champion d’AOF en 1955. Il est d’ailleurs fondateur du Dakar Université Club.

Il devient ensuite arbitre international, président de la commission des arbitres, président de FSBB, président de l’AFABA (ancienne appellation de la FIBA), 2e africain président de la FIBA, président du CNOSS.

Plusieurs casquettes qui ont fait de lui le parrain de l’édition 2018 du gala national de la presse sportive au Sénégal. Membre d’honneur de la FSBB, Abdoulaye Seye Moreau est le premier africain à recevoir la distinction FIBA ALL OF FAME en qualité de contributeur. Créé par la fédération internationale de basketball en 1991, il consacre les plus grands du basketball international.

