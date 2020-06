Des entraîneurs de football qui se sont retrouvés ce samedi au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) ont porté à la tête de leur syndicat, Badara Sarr.

’’Nous avons travaillé depuis plusieurs semaines et par consensus nous avons mis sur pied un bureau que j’ai l’honneur de diriger pour les trois prochaines années’’, a expliqué Badara Sarr dans un entretien téléphonique.

La structure qui va défendre leurs intérêts matériels et moraux a été dénommée Syndicat des entraîneurs de football du Sénégal, a-t-il dit.

’’Nous voulons contribuer à l’essor du football national en défendant les intérêts des entraîneurs qui ont largement contribué à ce qu’il est aujourd’hui’’, a dit Badara Sarr qui, ces dernières années, a dirigé les équipes de l’AS Douanes et du Casa Sports.

Les difficultés sont nombreuses, a ajouté le SG du SEFS, parlant des retards de salaires ou des absences de paiement notamment en cette période de pandémie du Covid-19.

’’Nous savons que nos aînés avaient pensé à ce genre de structure et actuellement les défis sont énormes et c’est vraiment une demande sociale que de mettre sur pied ce genre d’entité’’, a-t-il dit, rappelant que la structure revendique plus de 300 membres à travers le pays.

L’appartenance à ce syndicat n’est pas contradictoire à celle de l’Association des entraîneurs de football du Sénégal, a-t-il fait savoir.

APS