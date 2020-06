La NBA a dévoilé vendredi soir son calendrier, quelques heures après avoir finalisé, avec l’association des joueurs (NBPA), les termes de l’accord qui permettra à la ligue de redémarrer la saison au campus de Disney près d’Orlando, le mois prochain, au moment où la Floride connaît une recrudescence importante du nombre de cas de la COVID-19.

De nombreux détails étaient déjà connus, dont des protocoles de santé et de sécurité rigoureux pour les 22 équipes, l’absence de partisans et le recours à trois arénas du ESPN Wide World of Sports d’Orlando.

Nous avons collaboré avec la NBPA pour établir un plan de redémarrage qui donne la priorité à la santé et à la sécurité, préserve l’équité concurrentielle et donne une vitrine pour aborder les questions de justice sociale, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver, en conférence de presse téléphonique.

Nous sommes reconnaissants à Disney, un collaborateur de longue date, pour son rôle d’hôte et pour rendre ce retour au jeu possible, a-t-il ajouté. Nous remercions aussi les responsables de la santé publique et les spécialistes des maladies infectieuses, qui ont contribué à établir des protections et des protocoles médicaux détaillés.

Ces protocoles seront essentiels, compte tenu du portrait actuel des tests de coronavirus en Floride.

C’est au Jazz de l’Utah, équipe de Rudy Gobert, premier joueur de la NBA atteint du coronavirus, que reviendra l’honneur de relancer la saison contre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans le 30 juillet, tout juste avant un duel tout Los Angeles entre les Clippers et les Lakers.

Les Raptors de Toronto, eux, attendront au 1er août avant de reprendre la compétition contre les Lakers. S’en suivront, jusqu’au 14 août, des duels contre Miami, Orlando, Boston, Memphis, Milwaukee, Philadelphie et Denver.

Chacune des 22 équipes disputera 8 matchs qui permettront à la NBA de finaliser le classement des équipes avant les éliminatoires.

Adam Silver tempère les inquiétudes

Le nombre de cas de la COVID-19 a grimpé en flèche ces dernières semaines en Floride, avec un nombre record de 8942 nouveaux cas pour la seule journée de jeudi. Le comté d’Orange, où est situé Orlando, compte pour 10 % des cas floridiens.

Au bout du compte, nous croyons que ce sera plus sécuritaire sur notre campus qu’en dehors de celui-ci, a dit Silver. Nous envoyons le signal que ce que nous vivons, ce n’est pas le déroulement normal des choses. C’est loin d’être un moyen idéal de terminer notre saison, et cela exigera de grands sacrifices de toutes les personnes impliquées.

Une fois que les joueurs arriveront à Disney, ils seront testés quotidiennement. En ce moment, ils doivent être testés aux deux jours.

Silver a mentionné qu’il pourrait être possible, s’il y avait une propagation importante du virus sur le campus, que cela pourrait nous mener à arrêter. La NBA n’a pas déterminé quel nombre de cas mènerait à l’arrêt des activités, une fois la saison relancée, mais un seul cas de la COVID-19 ne mènerait pas à une interruption de la saison.

La ligue travaille également avec Disney pour tester au moins certains des employés qui pourraient être dans la même pièce que les joueurs, mais les détails de cette entente restent à finaliser.

5 % des joueurs testés sont atteints de la COVID-19

Plus tôt vendredi, la NBA a dévoilé que 16 des 302 joueurs qui ont subi des tests de dépistage pour la COVID-19 le 23 juin dernier ont été déclarés positifs à la maladie.

Ces tests ont été fournis aux équipes qui prendront part à la relance de la ligue. La ligue avait annoncé il y a deux semaines que les joueurs des 22 équipes encore en lice pour le championnat devraient être testés le 23 juin.

Tout joueur qui a été déclaré positif demeurera en isolement volontaire jusqu’à ce qu’un médecin l’autorise à reprendre ses activités, a indiqué la ligue dans un communiqué.

Quelques-uns des joueurs atteints par la maladie l’ont révélé publiquement dans les derniers jours, dont le centre des Nuggets de Denver Nikola Jokic et le garde des Pacers de l’Indiana Malcolm Brogdon.

Les équipes de la NBA s’entraînent pour l’instant dans leur marché respectif avant leur arrivée en Floride, prévue du 7 au 9 juillet, sauf les Raptors de Toronto, seule équipe canadienne de la ligue, qui sont arrivés dans l’État américain lundi.

