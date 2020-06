Après un début de saison plus qu’exceptionnel, Liverpool de Sadio Mané connaît un coup de moins bien sur les derniers matchs. Celui de ce soir sera donc l’occasion pour les Reds de retrouver le succès face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté (19h15 Gmt).

Avant cette 31e journée, Liverpool est largement en tête du classement de la Premier League avec 83 points. Les Reds comptent 20 points d’avance sur leur dauphin, Manchester City. De son côté, Crystal Palace, grâce notamment à une bonne série de victoires, est remonté au 9e rang.

Liverpool, repartir du bon pied

Superpuissance imbattable en début de saison, Liverpool est en ce moment dans un moment plus compliqué. En plus des deux défaites en Ligue des Champions face à l’Atlético, les Reds ont aussi été perturbé en championnat. Alors qu’ils avaient perdu que 2 points sur les 27 premières journées, les joueurs de Jürgen Klopp n’ont gagné qu’un seul de leurs 3 derniers matchs en Premier League. Fin février, ils se sont lourdement inclinés à Watford (3-0), pourtant en difficulté cette saison.

Dimanche, lors de leur retour à la compétition, ils n’ont pas réussi à se défaire d’Everton dans le derby (0-0). C’est seulement la deuxième fois de la saison que Liverpool ne trouve pas le chemin des filets lors d’un match de championnat. Firmino, Salah, Mané et consorts devront donc rapidement retrouver leur rythme de croisière s’ils ne veulent pas gâcher leur fin de saison.

Premier League : Liverpool de Sadio Mané contre Crystal Palace de Cheikhou Kouyate, ce soir à partir de 19h 15. 👉https://t.co/Fj7oR4wtSB Vos pronostics 🤔🤔???#wiwsport pic.twitter.com/E3VsU4gUCG — wiwsport.com 🇸🇳 (@wiwsport) June 24, 2020

Crystal Palace, période royale

Crystal Palace connaît cette saison beaucoup de hauts et de bas. Alors que les Eagles ont passé un hiver difficile avec 7 matchs sans victoire, ils sont désormais sur une série de 4 succès consécutifs. Un chiffre illustre également cette bonne période : 0. En effet, Palace n’a pas encaissé le moindre but depuis début février.

Samedi, les hommes de Roy Hodgson ont créé la surprise en allant s’imposer sur le terrain de Bournemouth (0-2). Et s’ils venaient gagner aussi à Anfield ? Ce n’est en tout cas pas la tendance. En effet, Liverpool reste sur 5 victoires de rang contre Crystal Palace et aura la chance d’évoluer à domicile, dans un stade qui, certes, sonnera toujours creux.

La rencontre de ce soir sera donc très intéressante. Largement favori, Liverpool se rapprocherait encore un peu plus du titre en cas de victoire.

WeSport