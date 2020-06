L’un des principaux acteurs de la montée de Pau Fc en Ligue 2, Cheikh Tidiane Sabaly, milieu de terrain sénégalais formé à Génération Foot de Déni Birame Ndao (Dakar) est cité parmi les espoirs sénégalais. Partons à sa découverte !

Avec son mètre soixante-huit, qu’il pense d’ailleurs comme un atout « un avantage parce qu’on a un sens de gravité plus bas, on peut aller plus vite dans les petits espace », Cheikh Tidiane Sabaly est un joueur de petite taille mais très grand de par son talent.

Le Natif de Kolda, qui, étant très jeune, a commencé à tâter le ballon et a très tôt quitté son fief pour poursuivre son rêve : celui de devenir un grand footballeur. Dévorer par son amour au ballon rond, en 2010, le jeune joueur décide de passer un test d’entrée à l’école de football « Kenza » dont son patron n’est personne d’autre que le double ballon d’Or Africain, Elhadji Ousseynou Diouf.

Réussissant ainsi avec brio les tests, Sabaly regagne le centre. Un an plus tard il décide de retourner à Kolda après quelques mésaventures « l’académie n’était pas en mesure de me donner ce que je voulais » a-t-il expliqué. « En tant que jeune, je voulais apprendre davantage le football et me perfectionner. Et comme toutes les conditions n’étaient pas réunies. J’ai décidé alors de reculer pour mieux sauter », a-t-il confié à wiwsport.

Retour à la case de départ

En 2014, Sabaly décide de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais cette fois-ci avec l’académie Génération Foot de Mady Touré. Comme lors de son premier test, il réussit les deux étapes et fait son entrée au centre. Il prend son baluchon et met le cap sur Dakar, la capitale.

«Ce n’était pas facile au début mais par la grâce de Dieu je me suis surpassé. Je suis resté deux ans avec la catégorie cadette avant d’être surclassé en senior, c’était lors de ma première année junior », se souvient le sociétaire de Metz. La deuxième tentative était la bonne. Sabaly signe son premier contrat professionnel et rejoint l’équipe première de Génération Foot.

« C’était comme un rêve. Ma première année était une grande réussite. Et je savais qu’une fois sur cette lancée je pouvais avoir la chance de signer à l’extérieur. Je n’ai pas hésité à donner le meilleur de moi-même. L’année suivante, c’est à dire en 2018, comme promis, j’ai réalisé une saison pleine (12 buts, 8 passes décisives), ce qui m’a permis de signer un contrat avec le FC Metz« , a-t-il expliqué.

« J’étais au ange, tout comme ma famille. J’étais fier de moi aussi. Parce que tout n’était pas rose. J’ai sacrifié énormément de chose pour mes rêves. Notamment, laisser ma famille à Kolda pour venir à Dakar ».

L’apprentissage se poursuit au FC Metz

Arrivé en France, son intégration ne fût pas difficile grâce au bon accueil des dirigeants du club, et surtout de ses compatriotes sénégalais.

« Ce n’était pas facile, le climat, l’adaptation mais heureusement, Je me réjouis d’avoir pu compter sur mes compatriotes. Quelque temps, j’ai par la suite commencé à m’entraîner avec l’équipe première les jours de la semaine. Les week-ends je jouais avec l’équipe réserve. C’est ainsi qu’ils m’ont informé leur ambition de m’envoyer en prêt en national, pour plus d’apprentissage. Je n’ai jamais été contre, au contraire c’était une grosse opportunité. Il me fallait du temps de jeu et d’expérience. C’était donc une occasion à saisir« .

Il sera l'une des pièces maîtresses ce soir pour un exploit du @PauFootballClub face à Bordeaux 🚀 #PFCFCGB@Salim_Dib présentait dans 3-5-2 Cheikh Tidiane Sabaly, passé par Génération Foot comme … Sadio Mané 🇸🇳 3-5-2, tous les vendredis sur les réseaux sociaux de CANAL+ 🌐 pic.twitter.com/Z01QwiJDyR — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 16, 2020

L’envol

Le milieu de terrain de 21 ans qui a surtout connu la réserve du FC Metz depuis son arrivé, est envoyé prendre de l’expérience au troisième échelon avec le Fc Pau. Où le sénégalais a brillé de mille feu. Auteur de 10 buts et 8 passes décisives en 25 rencontres, sans compter son influence prépondérante dans le jeu de son équipe.

Il a su tirer profit de sa petite taille pour mettre au supplice les défenses adverses, d’où l’art d’utiliser un gabarit atypique pour en faire sa plus grande force. Cette année, Pau a vécu une flamboyante saison en National et c’est une partie grâce à sa colonie sénégalaise notamment à son deuxième meilleur buteur.

Une place méritée en huitième de finale de la Coupe de France après 1998 et promu en Ligue 2 après avoir terminé leader du championnat (national) avant l’arrêt défensif des compétitions en France dû à la pandémie du Covid 19.

«C’était une très belle saison. L’idéal serait de terminer la saison sans contrainte et de fêter la montée comme il se doit. Avec nos supporters (…) mais devant l’impossible nul n’est tenu. Par contre, c’était une saison exceptionnelle où j’ai beaucoup appris » se réjouit le joueur de 21 ans.

En fin de prêt, Cheikh Tidiane Sabaly va devoir retourner au Fc Metz. Interrogé sur son avenir, l’ailier sénégalais reste ambigu sur ce sujet tout en espérant que sa soif de réussite portera un jour ses fruits « Je ne sais pas pour l’instant. Je vais retourner au Fc Metz et continuer ma progression».

wiwsport.com propos recueillis par A. Ndiaye