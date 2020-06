Arrière gauche de l’US Gorée, Mamadou Ndoye ancien joueur de l’US Ouakam est satisfait de ses prestations avec son club cette saison. Avec 10 maths de Ligue 1 avec Gorée, il a comme objectif d’évoluer dans les championnats européens. Dans cet entretien avec wiwsport.com, il retrace son parcours. Avec le covid-19 qui a affecté le championnat professionnel, il confie que c’est une situation difficile pour les acteurs et affirme qu’il touche la moitié de son salaire depuis le début de la pandémie.

Mamadou comment s’est passé ta saison avec l’US Gorée ?

Cela s’est bien passé Dieu merci malgré le début de saison très difficile du club je parvenais a livrer des prestations convaincantes. J’ai n’ai raté aucune minute depuis mon arrivée à Gorée. J’ai joué au total 10 matchs dont 9 en championnat pour deux passe décisives cette saison.

Comment tu as fait pour atterrir à Gorée ?

Il y’a un Mr qui s’appelle Ibou Ndiaye. C’ est un papa à moi, c’ est lui qui m’a appelé pour me dire Mamadou vient à Gorée, je te vois évoluer là-bas. Après l’adjoint du président aussi m’a appelé et m’a parlé des projets du club pour cette saison. En plus j’ai des amis joueur là-bas ils m’ont appelé aussi.

Peux tu revenir sur ton parcours…

D’abord c’est à DSC que j’ai fait une partie de ma formation, après avoir été initié à l’école de de football Serigne Mbaye Ouakam. De retour à l’ USO j’ai continué à évoluer dans des équipes de jeunes avant de connaitre ma toute première sélection chez les A alors que j’ évoluais dans l’équipe cadette et junior. En même temps coach Malick Diop avait appel à moi contre Jaraaf pour le compte de la dernière journée de la saison 2013 / 2014. Sur le coté gauche de la défense je m’occupais de Pape Cire Dia. J’ai fait un match qu’on attendait pas de moi. Depuis lors j’ai continué à avoir la confiance de tous les entraîneurs qui se sont succèdés à USO comme Malick Daff et Abatalib Fall.

C’est avec l’arrivée dAlousseynou Séne que la donne a changé parce qu’il avait débarqué avec ses propres joueurs malgré tout je suis resté même si je n’ étais plus titulaire avec Joseph Senghor. J’ai retrouvé ensuite du temps de jeu mais la suspension du club a cause des événements qui se sont passés à Demba Diop en juillet 2017 lors de la finale de la coupe ligue m’avait poussé à aller avoir ailleurs. Par la suite je suis parti retrouver Abatalib Fall à NGB. Si je devais choisir un club de cœur ce serait bien sure USO je dois beaucoup à ce club c’est ce club qui permis d’avoir ma première sélection chez les U17 sous Aly Mal après j’ai eu d’autres présélections en 2015 chez les U20 avec Joseph Koto et Malick Daff.

Comment tu as vécu l’arrêt du championnat avec la pandémie du covid-19 ?

La situation est très difficile pour tout le monde. On ne s’ y attendait vraiment pas ça c’est compliqué davantage. N’empêche on ne reste pas les bras croisés on s’ entraîne de manière individuelle je me lève à 7h du matin pour faire du footing au bord de la plage.

Comment l’US Gorée accompagne ses joueurs dans cette période ?

Moi personnellement bien parce les dirigeants dès-fois de temps en temps on s’appelle, ils nous demandent de s’entraîner, même avec le coach on discute souvent. Même le président dès-fois on se parle aussi. Chaque mois on nous paye des moitiés de salaire. Moi personnellement c’est ce que je perçois, je sais pas pour les autres.

Quels sont tes objectifs dans ta carrière ?

Comme tous les joueurs être footballeur professionnel, jouer dans le plus haut niveau. Je ne me précipite pas j’ai mes aînés dans le métier qui me conseillent beaucoup. Je pense à l’ international Papiss Demba Cissé c’est le premier à m’ encourager à aller signer à Gorée.

wiwsport.com (Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)