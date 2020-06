Le 13 juin aura lieu le match de la 31e journée du championnat d’Allemagne. Le Hertha Berlin jouera avec l’Eintracht Frankfurt.

Paris sur l’issue

Samedi dernier, le Hertha BSC a poursuivi à une superbe série de six matchs sans défaites (3 victoires, 3 nuls). Le nouvel entraîneur (et déjà quatrième de la saison), Bruno Labbadia, pourrait mettre le bon match contre le Borussia Dortmund dans l’actif l’équipe. Les Berlinois ont joué avec discipline, ont montré de l’intransigeance.

Actuellement, la « vieille dame » occupe la neuvième place du classement de la Bundesliga (38 points). Marvin Plattenhardt, Santiago Ascacibar, Matheus Cunha, Mariusz Wolff et Javairo Dilrosun sont à l’infirmerie de l’équipe. C’est une perte assez grave, mais le jeu de Hertha après le redémarrage de la Bundesliga est vraiment impressionnant.

► Vous pouvez parier sur la victoire des hôtes avec une cote de 2,14.

Paris sur les handicaps

L’Eintracht Frankfurt n’a marqué que 13 points à l’extérieur cette saison. Plus récemment, les Aigles ont été la pire équipe du championnat d’Allemagne sur le jeu à l’extérieur, mais la situation a été améliorée grâce aux victoires sur le Werder (3-0) et Wolfsburg (2-1). Maintenant, les joueurs d’Adi Hütter occupent la 11e place du classement (35 points).

Le 10 juin, l’Eintracht Frankfurt a joué à l’extérieur le match de demi-finale de la coupe d’Allemagne contre le Bayern Munich. En première mi-temps, les Munichois ont manqué beaucoup de passes décisives, mais après la pause, les Aigles ont égalisé le score et seul un but tardif de Robert Lewandowski a incliné la balance en faveur du Bayern.

Les frankfurtois étaient vraiment bons, mais dans ce match, ils se beaucoup dépensés physiquement. Réussiront-ils à récupérer?

► Vous pouvez mettre sur le Hertha avec un handicap nul avec une cote de 1,59.

Paris sur les totaux

1-2, 3-0, 2-1, 2-5, 0-4, 2-2, 0-4 — ce sont les derniers résultats de l’Eintracht Frankfurt en matchs à l’extérieur. Comme nous le voyons lorsque les Aigles jouent à l’extérieur – il y a toujours le total de 2,5 buts.

Le pari est également renforcé par le fait que Hertha a également marqué beaucoup avant le match ci-dessus à Dortmund.

► Vous pouvez mettre un tel développement d’événements avec une cote de 1,66.

Notre pari

Les matches avec la participation de l’Eintracht sont souvent difficiles à prévoir — une équipe très instable actuellement. Mais dans cette rencontre, je voudrais jouer avec une cote plus élevée. La fatigue du voyage à Munich pourrait bien faire tomber les visiteurs.

► Parmi les options proposées, je choisirai une victoire nette de Hertha pour 1,94.

Comment parier sur cette rencontre ?

