La fédération sénégalaise de football annonce qu’il publiera de nouveaux maillots pour l’équipe nationale de football.

Invité dans le groupe whatsupp de l’ANPS, le président de la fédération sénégalaise de football annonce pour bientôt la nouvelle ligne concernant les maillots de l’équipe nationale de football.

“Nous avons conçu de nouveaux maillots et ils auraient dû être présentés durant le premier trimestre de 2020, mais le coronavirus est passé par là. Ces maillots, en principe, sont prêts et nous aurons la nouvelle ligne très bientôt. Je peux vous garantir que ce sont de jolis maillots et les Sénégalais reconnaîtront”.

Il avance: « Nous avons signé avec Puma avant la Coupe du monde. On était obligé de travailler sur l’existant et non pas de créer un maillot spécifique. Nous avons fait des choix avec Puma sur des lignes de maillots que nous avons validé ensemble”. Selon lui, la demande est forte ».

