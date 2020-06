Le match central de la journée en Allemagne aura lieu à Leverkusen – le Bayer recevra le Bayern.

Bayern est un champion sans cinq minutes. Il joue très bien. J’ai regardé le dernier match du Bayern contre Fortuna, où il s’est moqué de son adversaire en marquant cinq buts. S’il avait voulu, il aurait marqué beaucoup plus, avec des buts de tous les types, le Bayern a combiné très bien son jeu, et on voit qu’il est en forme.

Hans-Dieter Flick établit record après record, mieux encore qu’à l’époque de Pep Guardiola. Mais l’adversaire – le Bayer Leverkusen – n’est pas simple. Par exemple, à la première journée, le Bayern a perdu 1-2 à domicile.

Après la reprise du championnat, le Bayer n’a eu qu’un match à domicile, lequel a été perdu contre Wolfsburg 1-4. Toutes les victoires ont été obtenues à l’extérieur. Il est clair que le Bayern est favori, il est coté chez les bookmakers à 1,40, mais ce n’est pas sûr qu’il va battre le Bayer.

Notre pronostic

Lors des deux derniers matchs, le Bayer a battu le Bayern, mais les Munichois remportent tous leurs matchs par deux buts d’écart. J’ai l’impression que c’est le moment où le Bayern doit s’efforcer, comme c’était le cas avec le Borussia Dortmund, où il a gagné avec un but d’écart. Je pense que le Bayer, s’il perd, pas plus un but d’écart.

► Mon pari sur cette rencontre – la victoire du Bayer avec le handicap (+1.5) pour la cote 1.80 dans 1xBet.

