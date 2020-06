Les choses semblent s’accélérer à Naples pour Kalidou Koulibaly. Après Liverpool, c’est au tour de Manchester United de faire une offre pour le défenseur international sénégalais.

C’est le Daily Mail parcouru par wiwsport.com qui donne la nouvelle. Une offre de 80 millions d’euros aurait été reçue par Naples ce mercredi, mais les italiens restent fermes sur leur prix fixé à 100 millions d’euros.

Pour rappel en début de semaine on avait déjà l’information d’une offre de Liverpool de 60 millions d’euros avec Origi en plus dans la transaction. Mais avec cette nouvelle offre de Manchester United, l’avenir de Koulibaly semble être tourné vers l’Angleterre.

Meilleur défenseur de la Serie A et membre de l’équipe type de la saison, Koulibaly fait rêver tous les entraineurs avec Klopp qui veut l’associer à Virgil Van Djik mais aussi Scholes qui veut former une paire Koulibaly-Maguire. On annonçait déjà les Red Devils favoris sur ce dossier, mais avec cette nouvelle offre ils se mettent toutes les chances de leur côté face à Liverpool, PSG et Newcastle entre autres.

La volonté de départ du sénégalais pourra certainement faire reculer les dirigeants de Naples qui veulent profiter de cette période Covid difficile pour encaisser le maximum possible avec la vente dans l’ancien joueur de Metz et Genk en Belgique.

wiwsport.com