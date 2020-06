Liverpool accélère sur le dossier Kalidou Koulibaly et aurait fait une offre de 60 millions d’euros plus l’attaquant des Reds Divock Origi.

Les Reds rêvent d’associer Kalidou Koulibaly à Virgil Van Djik dès la saison prochaine. Klopp a déjà Joe Gomez, Joel Matip et Dejan Lovren comme options dans l’axe avec Van Dijk, bien qu’il ait été annoncé que Matip pourrait être autorisé à partir si un accord pour Koulibaly était conclu.

60 millions d’euros, plus Origi, qui est sous contrat pour quatre années de plus, semble une offre très généreuse, si elle s’avère correcte.

Koulibaly était sans doute le meilleur joueur sur le terrain lors de la défaite de Liverpool 2-0 en Ligue des champions contre les Italiens en septembre et Klopp ne peut manquer d’avoir été impressionné.

Naples insisterait pour obtenir près de 100 millions d’euros pour son précieux défenseur, mais la presse italienne parcoure par wiwsport.com pense qu’une offre de 75 millions d’euros serait suffisante pour conclure l’accord.

Du côté de l’Italie on insiste pour dire qu’aucune offre formelle n’est reçue à ce jour et même que Koulibaly pourrait rester au club si Naples ne trouve pas son compte dans un transfert malgré les intérêts de gros clubs en plus de Liverpool tels que le PSG, Manchester United

