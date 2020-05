C’est un constat d’un lutteur en activité qui dénigre l’organisation de la lutte avec frappe. Selon Papa Sow dans le journal Record, les règles du haut niveau ne sont pas respectées dans cette discipline très prisée au Sénégal.

« La lutte avec frappe n’est professionnelle que de nom. Elle est un sport amateur, en réalité. Il n’y a rien de professionnel: entrainement, médical ou encadrement » déplore l’ancien lutteur de l’écurie de Fass.

« Le haut niveau requiert beaucoup de paramètres » explique t’il. « Elle demande des kinésithérapeutes, des avocats, des psychologues et j’en passe. Pas nombreux les lutteurs qui font un bilan annuel. Ils sont peut-être deux ou trois. Disons nous la vérité. Nous sommes loin d’être des professionnels, même s’il y’a effectivement de l’argent dans la lutte. Si on a un combat, par exemple, il doit y avoir un planning détaillé et étalé sur une période X. Cela permet à l’athlète de savoir ce qu’il a à faire à chaque étape de sa préparation » soutient le leader de l’écurie Jambars Wrestling Academy. « L’organisation laisse à désirer, des écuries jusqu’au ministère ( des sports) » conclut il.

Par ailleurs, Papa Sow réagissait sur le débat sur la retraite à 45 ans. Il vote non à la limitation d’age et le retrait des licences.

