L’intrigue en Bundesliga se maintiendra.

Le 26 mai aura lieu le match central de la 28e journée du championnat d’Allemagne. Le Borussia Dortmund jouera sur son terrain avec le Bayern Munich.

Paris sur l’issue

Le match à venir peut clarifier l’issue de la course de championnat, et peut encore confondre les dispositions. Actuellement, le Bayern devance le Borussia Dortmund de quatre points au classement.

Après le redémarrage du championnat, les deux équipes ont remporté deux victoires. Borussia successivement battu Schalke (4:0) et Wolfsburg (2:0). Actuellement, les coéquipiers de Lucien Favre jouent sur le schéma 3-4-2-1, où un grand rôle dans la création est attribué aux joueurs de flanc — Ashraf Hakimi et Raphaël Guerreiro. Il est à noter que le Borussia Dortmund dans le jeu avec les loups a réussi sans Jadon Sancho dans le onze de départ. Mais contre le Bayern Munich, l’anglais de 20 ans va sûrement sortir. Mats Hummels, qui a eu une blessure, devrait également participer au match et Axel Witsel pourrait revenir dans l’offre.

Cette saison, Dortmund joue bien au stade à domicile. En 19 matchs (tous tournois), il remporte 15 victoires lors 4 nuls.

► Pariez que le Borussia ne perdra pas à nouveau avec une bonne cote de 2,00.

Paris sur les handicaps

Bayern après la pause dans le championnat a battu l’Union Berlin (2:0) à l’extérieur et l’Eintracht – à la maison (5:2). Samedi dernier, les Munichois ont gagné avec confiance, mais ont manqué deux buts en deuxième mi-temps après les corners.

Les Champions d’Allemagne en titre ont remporté 16 de leurs 17 dernières rencontres (avec un match nul) et, à la première jornée, ils ont battu le Borussia Dortmund à l’Allianz Arena sur le score de 4-0.

Mais les confrontations à Dortmund ces dernières années sont généralement beaucoup plus tendues. À première vue, les bookmakers sous-estiment les chances du Borussia, renforcé par Erling Haaland.

► Vous pouvez mettre sur les hôtes avec un handicap nul avec une cote de 2,77.

Paris sur les totaux

Lors de 8 des 9 dernières rencontres personnelles, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont inscrit un total de 2,5 buts. Mais cette fois, les bookmakers sont tout simplement convaincus que le match dans les tribunes vides sera très efficace. Ce qui n’est pas le fait. Dortmund après la sortie du confinement n’a pas manqué, et contre le leader, ils vont certainement essayer de jouer très attentivement et soigneusement.

► Vous pouvez mettre sur le total moins de 3,5 buts avec une cote de 1,92.

Notre pronostic

La série de victoires du Borussia en Bundesliga fait déjà six matches. Le Bayern n’a pas non plus perdu depuis très longtemps, mais je pense que BVB dans le prochain match ne sont pas des outsiders. 1X-une bonne option en tenant compte des cotes proposées.

