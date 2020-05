Ce samedi 23 mai, le Borussia Monchengladbach jouera avec le Bayer Leverkusen pour le compte de la 27e journée.

Les paris sur l’issue

Le Borussia reste le favori. L’équipe de Marco Rose n’a que six points de retard sur le leader le Bayern Munich.

Le 16 mai, les poulains jouaient avec l’Eintracht et ont réussi à marquer deux buts rapides, puis ont mené la rencontre avec confiance jusqu’à la victoire (3-1).

Notons que le Borussia n’a subi qu’une seule défaite lors des huit derniers matchs de Bundesliga (5 victoires, 2 nuls). Denis Zakaria est toujours blessé.

Mais le Bayer a aussi démontré sa force après une interruption forcée.

► On peut parier que Leverkusen ne perdra pas à Monchengladbach avec une cote de 1,63.

Les paris sur handicap

Le Bayer a une série incroyable. Les joueurs de Peter Bosz ont remporté 13 des 15 derniers matchs (dans tous les tournois). Le coach néerlandais a enfin réussi à trouver un équilibre entre la performance et l’efficacité du jeu collectif.

Le 18 mai, Leverkusen jouait contre le Werder Bremen. En l’absence de Kevin Volland, ils jouaient sans l’attaquant, mais cela ne les a pas empêchés de remporter une victoire de 4-1 avec un doublé est de Kai Havertz. Il est à noter que Florian Wirtz, 17 ans, jouait le poste d’ailier droit du Bayer.

► Pour le match à venir du Bayer, vous pouvez mettre un pari avec le handicap zéro à la cote de 2,14.

Les paris sur totaux

Les bookmakers sont convaincus que le match Borussia – Bayer sera très prolifique. Toutefois, seul un des six derniers rendez-vous personnels entre ces équipes avait un total de 3,5 buts (Leverkusen a gagné 5-0 en 2018).

En affrontant des adversaires proches au classement et en l’absence de public dans les tribunes, le jeu pourrait être fermé.

► Vous pouvez miser sur un total moins de 3,5 avec une cote de 1,70.

Notre pronostic

À la première journée, le Borussia a réussi à vaincre le Bayer à l’extérieur (2-1). Je suppose que les pharmaciens peuvent prolonger leur série de 11 matchs sans défaite.

► Je parie que Leverkusen ne cède pas samedi.

