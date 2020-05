Les lecteurs du site sportif de Luxembourg Mental ont élu le joueur sénégalais, sacré meilleur de la saison. L’attaquant sénégalais de 23 ans Moussa Seydi, auteur de 16 buts, termine largement en tete de ce sondage.

À la majorité absolue, Moussa Seydi a été désigné meilleur joueur de la saison du championnat du Luxembourg de football (BGL Ligue) par les internautes de Mental!. À 23 ans, le buteur sénégalais a réalisé sa meilleure saison avec son club, avec 16 buts et une passe décisive en 22 matches, toutes compétitions confondues. En BGL Ligue, le joueur le plus utilisé par Jeff Strasser (1447 minutes) a inscrit 13 buts en 16 matches (dont 1 triplé et 3 doublés), contribuant largement à la belle saison de son club, premier à l’arrêt des compétitions en mars, et qui disputera la Champions League la saison prochaine, précise le site Mental.

« C’est une grande joie pour moi, cela récompense un travail de plusieurs mois, depuis le début de la saison. Je remercie mes coéquipiers, mon staff ainsi que tous les gens qui ont voté en ma faveur. Je remercie également les dirigeants du Fola et le bon dieu » s’est-il exprimé, mardi.

Arrivé au Galgenberg a l’été 2017, le joueur passé par Génération Foot et le FC Metz devrait quitter le club prochainement. Sa destination n’est pas encore connue.

wiwsport.com