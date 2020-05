Le MMA commence à s’installer au Sénégal. Certains lutteurs sénégalais ont même commencé à pratiquer cela. Pour le fils de Double Less, pour le moment il se concentre sur la lutte.

Balla Gaye 2 estime que MMA ne devait pas s’installer au Sénégal. Pour l’ancien roi des arènes, c’est une discipline très violente pour les sénégalais et on ne devait pas l’accepter.

« Je suis quelqu’un qui tient beaucoup à ma culture et tradition. Je ne dis pas que je ne pratiquerai pas le MMA, mais pour le moment je me concentre sur la lutte avec frappe. En plus les combats MMA sont très violents pour les sénégalais. Les sénégalais sont très sensible à cela. Frapper une personne jusqu’à ce que le sang coule comme ça se fait en MMA, pour moi c’est impraticable au Sénégal. On ne devait pas l’accepter ici ».

wiwsport.com