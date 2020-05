Didier Drogba, ancien international ivoirien, cité dans la polémique du meilleur joueur africain de tous les temps a réagit sur ce débat qui fait le buzz sur la toile. Toutefois, celui qui veut diriger le football ivoirien a répondu d’une manière qui force le respect.

« Je suis très sage et mon éducation ne me permet pas de répondre à celui qui souhaiterait taper sa poitrine… Il a le droit d’expression. Seule l’UEFA qui est témoin que l’Afrique a de grands joueurs, et certains font partie des Top 20 des meilleurs buteurs de l’histoire en Ligue des champions » a t’il déclaré sur un site ivoirien.

« Mes frères Eto’o et Diouf ont été de très grands joueurs, tout comme Ronaldhino à Barcelone. Aujourd’hui il y’a une génération de nouveaux footballeurs. À l’époque, personne ne pouvait s’imaginer qu’il en aura encore, de bons joueurs comme le Roi Pelé, Diego Maradona ! » explique t’il. Selon l’ancien joueur de Chelsea , ils ont fait leur temps et le débat devrait se tourner vers les jeunes qui font l’actualité.

« Chacun a son étoile, aujourd’hui les petits frères Mané et Salah font des merveilles et pourront faire plus que les anciens joueurs africains » ajoute t’il. « Donc moi Didier, je ne peux pas affirmer aux yeux de tout le monde que je resterai le meilleur buteur africain en LDC. ! Le monde évolue et il y’a encore du talent en Afrique. Je dirai à Eto’o et Diouf d’Encourager nos petits frères qui sont en train de grandir dans les différents clubs pour rehausser le niveau du football africain et de continuer à représenter l’Afrique partout dans le monde. C’est l’Afrique qui gagne » conseille t’il sagement.

wiwsport.com