Pour lutter contre la pandémie de covid-19, le groupe canal sensibilise ses abonnés et encourage le concept « restez chez vous ».

Pour offrir plus de choix à ses abonnées en ces temps où la télévision occupe une place centrale dans les foyers, le groupe Canal+ offre plus de 20 nouvelles chaines accessibles au cours de ce mois de Mai.

Aussi, pour plus de visibilités et d’ouverture dans le monde, une nouvelle chaîne anglophone est mise à la disposition des abonnés ainsi plusieurs chaines internationales. Le Groupe informe informe qu’en cette période de crise sanitaire et de confinement, il a ouvert ses antennes aux programmes de sensibilisation, en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF pour la diffusion de spots.

« Pour maintenir une continuité de l’enseignement, des programmes faisant office de cours aux enfants sont offerts avec la formule évasion. Dans ce programme éducatif, les enfants sont choyés avec des chaines dédiés à leur éducation comme Ludikids Piwi+ Teletoon+ English Club Tv Tivi5 et des programmes à la télé sur France 2 et France 5. Ainsi pour donner accès à la plus grande bibliothèque numérique, Canal offre à chacun un accès à la plateforme numérique «Youscribe» », informe le communiqué.

De même, le groupe annonce également des nouveautés dans la programmation au cours des mois de mai et juin sur les chaines Canal+. Selon le communiqué, « l’ ouverture des droits pour l’ensemble de leurs abonnées jusqu’au mois de mai , accès gratuit à la plateforme numérique Youscribe pendant le mois de mai ,lancement de 20 nouvelles chaines au mêmes prix ,opération des promotions sur le prix du décodeur, l’installation et antenne parabolique gratuite, opération RSE pour la lutte contre le Covid-19 ».

wiwsport.com