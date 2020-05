Son arrivée à Génération Foot s’est fait via des tests qui étaient organisés un dimanche matin à l’école Police en 2010. Selon Jules Boucher dans cet entretien exclusif avec wiwsport.com, c’est en 15 minutes que Sadio Mané a séduit les dirigeants de GF de par son talent et sa vitesse.

« J’ai travaillé pendant 10 ans à Génération Foot et c’est à cette période que j’ai recruté l’actuel international sénégalais de Liverpool Sadio Mané. C’était en 2010. Comme j’avais des collaborateurs un peu partout dans chaque région, quand on organisait de tests à Dakar, je les appelais pour les informer. Ces collaborateurs avaient des équipes navétane, des centres de formation ou des écoles de football. Celui qui était mon collaborateur à Mbour s’appelle Pape Dieng. Il avait une équipe de navétane, je lui ai demandé d’amener ses quatre meilleurs joueurs. Il est venu avec ces joueurs et parmi eux il y’avait Sadio Mané ».

Il avance: « Ensuite je lui ai demandé à quel poste tu joues, il m’a dit « moi coach je peux évoluer comme meneur ou excentré ». C’était un dimanche matin à l’école Police. J’ai formé deux équipes avec des nouveaux pour jouer un match. Après 15 minutes de jeu, j’ai arrêté la rencontre pour les ordonner d’aller boire de l’eau. Je suis venu vers Pape Dieng et je lui ai demandé c’est qui ce joueur ? Il n’a jamais été contacté par des recruteurs à Mbour avec les clubs de championnat qui sont là-bas ? Il m’a dit non. Je lui ai dit mais ils ne travaillent pas, ce garçon est un futur grand joueur, s’il est bien encadré il sera un grand professionnel. Je lui ai dit que vais le recruter à Génération Foot », raconte Jules Boucher.

