Moussa Konate, attaquant sénégalais d’Amiens a vécu sa pire saison de sa carrière depuis son arrivée en provenance de Fc Sion. Deuxième meilleur joueur du club lors de la saison 2018-2019 et meilleur élément de l’effectif d’Amiens la saison 17-18, l’ancien joueur de Toure Kounda n’est que l’ombre du buteur cette saison.

Difficile de tirer un bilan positif de la saison 2019-2020 de Moussa Konaté. Entre retour tardif d’une Coupe d’Afrique durant laquelle il est allé en finale et état physique galère, l’attaquant de pointe n’a jamais pu réellement peser sur le long terme pour être une solution viable dans la tête de Luka Elsner, son entraîneur. Absent des terrains en octobre et novembre, il avait su rebondir rapidement en étant décisif contre Dijon et Reims pour prendre de précieux points.

Finalement, cela s’avérait être trop peu pour un attaquant malheureusement trop irrégulier et encore loin de son niveau de l’excellente saison 2017-2018. Puni par le staff pour un accès de colère en raison d’une non-titularisation à Lyon, il n’aura foulé qu’une seule fois les pelouses de Ligue 1 depuis, lors d’une prestation décevante contre Metz. Rageant quand on connaît les capacités de buteur de Moussa Konaté.

Revenu tardivement de la Coupe d’Afrique des Nations où il a disputé qu’un seul match avec les vice champion d’Afrique, le Sénégal, Moussa Konaté n’avait connu que trois bouts de match en août, avec l’Amiens SC.

Pour le match de gala qui attend la troupe de Luka Elsner face à l’Olympique Lyonnais, Konaté connaît sa première titularisation de la saison. Malheureusement, pour l’international sénégalais, ce retour dans le onze de départ sera synonyme de nouvelle blessure après seulement vingt-trois minutes de jeu. Touché à la cuisse, manquera deux mois de compétition, un véritable coup dur pour le finaliste de la CAN. Seulement deux buts dans son compteur cette année et une passe decisive, Konaté a connu sa pire saison avec Amiens. Comme le malheur ne vient jamais seul, le sénégalais se retrouve reléguer en Ligue 2.

En effet en raison de l’annulation du championnat français et le maintien du classement établi au quotient. Ce mode de calcul acte de manière définitive la 19e place de l’Amiens SC. Synonyme d’une relégation. L’attaquant sénégalais Moussa Konate qui évolue dans ce club depuis 2007 jouera ainsi la saison prochaine en division inférieure. Comme dit « Le Lion ne meurt jamais » Moussa Konate tentera certainement de rebondir ailleurs puisqu’il est sur tablettes de plusieurs clubs.

Sa saison en stats

14 matches (12 en Ligue 1, 2 en coupe de la Ligue)

2 buts

1 passe décisive

761 minutes

wiwsport.com