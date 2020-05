La double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, pour les éliminatoires de la CAN 2021, ne sera pas une promenade de santé pour les Lions, a prévenu le président de la Fédération bissau-guinéenne de football, Manuel Lopes Nascimento.

‘’L’équipe du Sénégal, on la respecte, mais le football, c’est le football’’, a-t-il dit mercredi à un panel de journalistes africains, via le réseau social WhatsApp. Le Sénégal est mieux placé que la Guinée-Bissau dans le classement du football africain et mondial, mais l’équipe bissau-guinéenne « ne va pas se laisser faire’’, selon Manuel Lopes Nascimento.

‘’On est là, on tient bien. On se prépare et on attend le jour de la compétition’’, a-t-il dit, concernant la double confrontation initialement prévue en mars dernier pour la troisième et la quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021. Les deux rencontres ont été reportées comme tous les autres matchs des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, en raison de la pandémie de Covid-19.