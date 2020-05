Candidat au poste de directeur sportif de Dijon, Habib Beye n’a finalement pas été retenu. Ce lundi le club français a officiellement annoncé le nom de son nouveau directeur sportif. Il s’agit de l’ancien international français d’origine congolaise, Peguy Luyindula.

Suite au départ de Sébastien Larcier, Dijon cherchait un nouveau directeur sportif. Le club bourguignon vient enfin de dénicher la perle rare. En effet, Dijon annonce sur son site officiel que le conseiller du président Olivier Delcourt (et ancien joueur de l’OL, du PSG et de l’OM), Peguy Luyindula a été intronisé dans ses nouvelles fonctions.

«Le DFCO officialise la nomination de Peguy Luyindula au poste de Directeur sportif. Suite au départ de Sébastien Larcier, ex-Directeur du recrutement, le DFCO a mené un projet de refonte de son organisation qui a abouti sur la création d’un poste de Directeur sportif. Peguy Luyindula, jusqu’alors Conseiller du Président Olivier Delcourt, a été nommé pour occuper cette fonction. En lien direct avec Olivier Delcourt et Olivier Cloarec, Directeur Général, Peguy Luyindula sera en charge de définir et mettre en œuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO : le groupe professionnel, la formation et la section féminine. Il définira les objectifs de la saison et assurera le suivi avec les différents responsables de ces entités», indique le communiqué.

