L’ancien ministre des Sports Abdoulaye Makhtar Diop se prononce sur les 10 ans de suspension de Baba Tandian par la Commission disciplinaire de la Fédération sénégalaise de basket-ball. Pour lui, l’heure est à la mobilisation autour du sport sénégalais.

Dans un entretien accordé au quotidien «Les Échos», le Grand Serigne de Dakar appelle le ministre des Sports, Matar Ba à plus de responsabilité concernant les décisions liées aux sanctions récemment notées dans le basket.

« Pour la Fédération de basket, si on ajoute 10 ans à l’âge de Baba Tandian, on peut lui dire carrément qu’on l’a exclu à vie vraiment. Si le but de cette sanction est de montrer le plein pouvoir de la Fédération, ils n’ont qu’à le radier définitivement. Le président de la Fédération est un avocat et il sait qu’il y a des barèmes dans les sanctions. En matière de droit, on dit «pas de peine sans loi». Je pose la question à savoir si dans les règlements de la Fédération, il est prévu des suspensions selon la gravité de la faute », a dit l’ancien ministre des Sports.

Et d’ajouter : « La peine infligée à Baba Tandian est sévère. Ces problèmes-là doivent être réglés au plus vite par le ministre Matar Ba, parce que lui seul en a le pouvoir. Je l’interpelle parce que l’heure est grave, Matar Ba doit prendre ses responsabilités et en finir avec ces choses qui peuvent nuire au sport sénégalais. Le sport doit être un vecteur de rassemblement et pas le contraire. La preuve, il faut voir la relation entre les anciens footballeurs comme Roger Mendy et Cheikh Seck. »

Source: Senego