Si la Ligue 1 ne reprendra pas comme l’a annoncé le gouvernement, le PSG de Idrissa Gana Gueye n’est pas encore certain d’être sacré champion de France 2019/2020. Il va devoir attendre le bureau de la LFP en fin de semaine, au minimum.

Le championnat de France de Ligue 1 2019/2020 est officiellement terminé depuis ce mardi 28 avril, le Premier Ministre Edouard Philippe sifflant la fin des compétitions en raison des conditions sanitaires avant que la Fédération Française de Football ne confirme l’arrêt définitif du championnat de France dans un communiqué. Il reste désormais à définir le classement final, 28 journées seulement ayant été jouées au lieu des 38 prévues. Le PSG et Strasbourg n’ont même joué que 27 matches, leur rencontre de la 28e journée ayant été reportée au début de la crise du coronavirus.

Dès hier, après l’annonce du gouvernement, un conseil d’administration exceptionnel de la LFP a eu lieu en fin de journée mais aucune décision n’a été prise alors qu’il faut trancher concernant le classement définitif mais aussi concernant le nom de l’éventuel champion. Plusieurs scénarios sont envisagés pour définir le classement définitif de la Ligue 1 2019/2020 et le PSG finit premier du championnat dans tous les cas.

Sera-t-il sacré champion pour autant, ce n’est pas forcément évident et cela doit encore être validé par la Ligue, les réglements n’ayant pas prévu ce cas d’une saison tronquée. A l’étranger, les Pays-Bas qui ont été les premiers à stopper leur championnat ont décidé de ne sacrer personne, les deux premiers étant à égalité à la différence de buts. De son côté, le PSG a une large avance sur l’OM (+12 points et un match de moins) donc l’issue semble plus évidente.

Pour l’heure, le PSG doit malgré tout attendre que la LFP, organisatrice du championnat de France de L1, tranche. Le bureau du conseil d’administration doit se réunir le 30 avril et il sera suivi d’un conseil d’administration « qui devra décider formellement de l’arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP. » Autant dire qu’il va falloir encore quelques heures de réunion avant d’officialiser le neuvième titre de champion de France des Parisiens.

