Dans l’histoire du football, il y a des actions qu’on n’oubliera jamais. Parmi celles-ci, il y a notamment la fameuse glissade de Steven Gerrard lors de Liverpool-Chelsea le 27 avril 2014. Le capitaine emblématique de Liverpool avait perdu l’équilibre et avait permis à l’attaquant sénégalais Demba Ba de filer au but, de marquer et de transformer cette journée en un terrible cauchemar.