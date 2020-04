Suite au transfert d’Ismaila Sarr en août 2019, Génération Foot et Linguére doivent percevoir la somme de 1,146 milliards de FCFA. Cette somme est la contribution de solidarité que doit payer Watford à ces deux clubs. Toutefois, huit mois aprés, rien est encore versé dans les caisses du club saint-louisien ni de GF qui menace de saisir la FIFA informe L’Observateur.

La Linguére de Saint Louis (L2) et la Génération Foot (L1), les deux clubs formateurs d’Ismaila Sarr doivent recevoir 5% du transfert global de Ismaila Sarr de Rennes à Watford. Amara Traoré et Mady Touré qui sont à tête de ces deux clubs informent qu’ils n’ont rien reçu jusqu’ici. La discussion pour les modalités de paiement avait commencé le 26 novembre passé par un mail des hornets. Alors qu’ils avaient répondu le lendemain, les grenats restent toujours à l’écoute sur ce paiement qui doit s’effectuer sur 5 ans. Le premier paiement devait se faire en janvier, jusqu’ici rien.

« C’est regrettable qu’un club anglais puisse faire ça à des clubs africains. C’est honteux! L’argent passe par la fédération anglaise. J’espère qu’ils ne vont pas prétexter le Covid-19, parce que le transfert a été fait bien avant. On leur a envoyé plusieurs mails mais ils n’ont pas répondu. Ce qui est grave dans cette affaire, c’est qu’ils disent avoir envoyé un ordre de virement à la Linguére, alors que ce dernier n’a rien reçu » s’offusque Mady Touré.

Son collègue Amara Traoré de confirmer. « En janvier, ils (Watford) ont envoyé un mail avec l’ordre de paiement. Mais jusqu’au moment où je vous parle , nous n’avons rien reçu. Pis encore, ils ont envoyé un Swift (ordre de paiement) depuis janvier à notre banque mais on a pas vu la couleur. Dés qu’on envoie ça, c’est que l’argent est envoyé et on devait le recevoir une semaine plus tard. On se pose la question de savoir si ce n’est pas un faux ou de l’arnaque? Quand même un club de ce niveau ne peut pas faire ça ».

Décidé à faire bouger les lignes, Mady Touré n’exclut pas de porter l’affaire devant l’instance mondiale. « En début de semaine, j’ai eu une discussion avec Philippe Gaillot (directeur général adjoint en charge de la politique sportive) parce que Metz n’est pas encore payé. Il m’a dit si le club anglais ne réagit pas dans la semaine, on sera obligé de porter l’affaire à la FIFA. Ils (les dirigeants de Watford) savent qu’en cas de contentieux, cela peut prendre un, voire deux ans. Ils auront un délai de paiement. »

