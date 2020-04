L’un des deux décès survenus au Sénégal est celui de l’emblématique figure du football, Pape Diouf, décédé le 31 mars du Covid-19. Sa disparition a choqué la communauté sénégalaise, tant au pays qu’aux quatre coins du monde, notamment en France, où il a marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille, devenant le premier et unique président noir d’une des principales équipes européennes.

«Pape Diouf a servi de modèle à notre communauté»

«Je ne le connaissais pas personnellement, mais son impact sur notre communauté n’est pas passé inaperçu. Devenir le premier Noir à accéder à une telle fonction a été un formidable accomplissement. Avec son passé de journaliste et d’agent, Pape a servi de modèle à notre communauté. Il laisse derrière lui un grand vide et je transmets toutes mes condoléances et prières à sa famille», exprime l’enfant de Kébémer avec compassion.

Le pivot des Lions du Sénégal, qui évolue en Nba aux Memphis Grizzlies, est un philanthrope reconnu qui n’a pas hésité à user de son influence pour fournir du matériel médical, lutter contre la malnutrition, encourager les paysans et les former aux techniques d’agriculture innovantes, ainsi que pour organiser des camps de basket par l’intermédiaire de sa fondation.

«Ma Fondation est là pour venir en aide aux gens. Leurs besoins ont augmenté drastiquement au cours des quelques derniers mois à cause de cette pandémie. Maintenant plus que jamais, ils se tournent vers nous et font appel à notre aide. Il est de notre devoir d’être présents pour nos compatriotes. Pour moi, il est très important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les plus vulnérables», poursuit-il.

La Nba a été la toute première ligue du monde à suspendre sa saison -le 11 mars- pour protéger la santé de toutes les parties prenantes, des joueurs aux coachs, en passant par les employés des franchises et les fans. Dieng loue l’attitude de la ligue nord-américaine : «Je pense que la Nba et les autres ligues sportives ont fait un excellent travail en montrant à tout le monde que la santé passe avant tout. Comme vous le savez certainement, le monde du sport est en train de perdre des milliards de dollars à cause de cette pandémie.

Par leur comportement, elles démontrent que la priorité, dans le monde du sport, reste la santé de ses acteurs.»

Gorgui Dieng utilise ses pages sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à se laver les mains, à rester à la maison et à se maintenir en bonne santé. Cela fait 100 jours que le tout premier cas de Covid-19 a été annoncé auprès de l’Organisation mondiale pour la santé (Oms).

