Surnommé le ‘’spécialiste des balles arrêtées’’ le milieu offensif Pape Kouly Diop qui porte actuellement les couleurs de la formation espagnole SD Eibar a fait un live sur Instagram ce vendredi soir avec 13tv Une belle occasion pour le Lion de 34 ans d’échanger avec ses fans. La question la plus récurrente a tourné autour de sa retraite de l’équipe nationale.

L’ancien milieu offensif des Lions, Pape Kouly Diop qui a pris sa retraite avec l’équipe nationale après la CAN 2017 au Gabon considère le championnat espagnol (Liga) comme étant le meilleur au monde. ‘’Je pense que la Liga, c’est le meilleur championnat du monde même si certains pensent que c’est la Premier League. Tous les joueurs rêvent de jouer au Barça ou au Real Madrid.’’

A travers ce live Instagram avec ses fans en cette période de trêve forcée liée à la pandémie de Covid-19, l’ancien joueur de Levante UD (Liga) a révélé qu’il a été contacté par des clubs français mais il a choisi de rester en Espagne. ‘’Certes j’ai reçu beaucoup d’offres venant de la Ligue 1 française mais je les ai déclinées. Je veux rester en Liga. Je me régale bien en Espagne.’’

Interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à mettre fin sa carrière avec les Lions du Sénégal, le natif de Kaolack dit avoir tourné la page avec l’équipe nationale du Sénégal. Même s’il n’a pas voulu évoquer toutes les raisons de cette retraite anticipée, il a avoué que la dernière Can l’a confortée à prendre cette décision. » Quand vous allez quelque part et que vous ne vous sentez pas aimé, il faut arrêter ». Et Pape Kouly de raconter une anecdote pour étayer ses dires. Avant d’aller à la CAN 2017, il souffrait d’une pubalgie.

Et son club de l’époque (l’ Espanyol de Barcelone) n’etait pas favorable à sa participation à la phase finale. Mais il a fait comprendre aux dirigeants qu’il était hors de question qu’il ne prenne pas part à cette CAN. Aussi grande fut sa surprise quand durant un échange téléphonique avec le sélectionneur Aliou Cissé, ce dernier lui a suggéré de rester se soigner en Espagne plutôt que de participer à la CAN. Un signe selon le milieu de terrain qu’il n’était pas forcément le bienvenu. Pape Kouly Diop gardera des bons et mauvais souvenirs vécus avec la tanière des Lions. Toutefois, le Lion tient à préciser qu’il reste toujours un représentant de son pays.

Interpellé sur les prestations du jeune milieu offensif Krépin Diatta en équipe nationale comme en club, l’ancien Rennais, Pape Kouly Diop a déclaré que le Brugeois est bien parti pour devenir un joueur exceptionnel. ‘’ Krépin Diatta est un très bon joueur. Il a une tête bien faite. Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour devenir un joueur de classe mondiale.’’

Pape Kouly Diop est le deuxième africain qui a disputé plus de matchs en Liga. Aujourd’hui, seul le camerounais Samuel Eto’o a joué plus de matches que le sénégalais dans le championnat espagnol de première division.

Avec 13football