Au coeur d’un documentaire intitulé « Made in Sénégal », qui retrace le parcours de la super star sénégalaise Sadio Mané. Des proches, coéquipiers, entraîneurs ont témoigné sur l’attaquant de Liverpool. Dans la foulée, son l’égyptien, Mohamed Salah a salué le professionnalisme du joueur.

Mohamed Salah coéquipier de l’attaquant sénégalais en club, a loué les nombreuses qualités de ce dernier. Même son de cloche chez Aliou Cissé, son sélectionneur qui le considère d’ailleurs comme l’un des meilleurs de sa génération.Dans le documentaire intitulé Made in Sénégal, Mohamed Salah a été amené à intervenir sur la carrière de Sadio Mané et son attitude. « Sadio est un bon professionnel. Il sait ce qu’il veut faire et se donne à fond pour obtenir ce qu’il veut », a confié la star égyptienne, rapporte Afriquesport.

Le Sénégal avait atteint la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, avant de s’incliner devant l’Algérie. Cela n’a pas empêché Sadio Mané de remporter le titre du meilleur joueur africain de l’année.

wiwsport.com