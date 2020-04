Après Lille (2007-2010), Idrissa Gana Gueye a fait son retour en Ligue 1 en août 2019. L’ancien milieu de terrain des Toffees a rejoint le PSG au cours d’un transfert qui a duré d’hiver en été. Neuf mois après son arrivée, Gana ne veut pas quitter le Parc des princes.

« Je suis très très heureux au PSG, tout se passe bien. Ma famille est contente d’être là. On revient en France, avec nos habitudes et nos proches. Il n’y a pas de raison de partir. Je suis content ici et j’espère rester ici encore longtemps », a expliqué Idrissa Gueye au micro de Canal+ Afrique.

En contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, il a disputé 31 matchs en toutes compétitions confondues dont 6 en ligue des champions.

wiwsport.com